Фати снова ведет за собой. Сельта - Барселона 0:3. Обзор матча и видео голов

"Барселона" одержала вторую разгромную победу в двух матчах Ла Лиги. На этот раз под натиском Фати и компании не устояла "Сельта". Игра не была яркой, но каталонцы четко сработали относительно получения результата. Хороший матч провел вундеркинд Фати, как всегда изобретательно действовал Месси.

"Барселона" идет без потерь и даже без пропущенных голов. А уже в следующем туре каталонцы сыграют против "Севильи". Сейчас же смотрим видеообзор матча "Сельта" - "Барселона".

Виго. Стадион "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" 0:3

Голы: Лукас Оласа 51 (авт.), Ансу Фати 11, Серхи Роберто 90+5