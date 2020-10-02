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Фати снова ведет за собой. Сельта - Барселона 0:3. Обзор матча и видео голов
Сельта - Барселона ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 01.10.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" одержала вторую разгромную победу в двух матчах Ла Лиги. На этот раз под натиском Фати и компании не устояла "Сельта". Игра не была яркой, но каталонцы четко сработали относительно получения результата. Хороший матч провел вундеркинд Фати, как всегда изобретательно действовал Месси.
"Барселона" идет без потерь и даже без пропущенных голов. А уже в следующем туре каталонцы сыграют против "Севильи". Сейчас же смотрим видеообзор матча "Сельта" - "Барселона".
Виго. Стадион "Балаидос"
"Сельта" - "Барселона" 0:3
Голы: Лукас Оласа 51 (авт.), Ансу Фати 11, Серхи Роберто 90+5