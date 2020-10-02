Герой футбольного дня. Ансу Фати

Ансу Фати и в прошлом сезоне феерил в некоторых матчах, однако игра молодого таланта терялась среди общекомандного беспорядка "Барселоны". Эрнесто Вальверде не спешил безоглядно доверять футболисту, придерживаясь мнения, что ему еще рано тянуть на плечах такую ​​ответственность. А Кике Сетьен просто находился не в своей тарелке. В такой ситуации – не до работы с молодыми игроками.

При Рональде Кумане, похоже, будет иначе.

Когда сборная Испании разгромила Украину в Лиге наций в начале сентября, а Фати был лучшим игроком матча и вдохновителем "Фурии Рохи", чемпионат Испании еще не стартовал. Игра Фати за сборную вызывала восхищение, но не была подтверждена стабильностью. Только гипотетически его представляли лидером каталонского клуба – при условии, что Ансумане удастся держать уровень и не затеряться в тени Месси. И вот позади два матча "Барсы" – и выводы на поверхности: уровень держит, в тени не теряется.

В стартовых поединках "Барса" забила семь голов, не пропустила ни одного, разгромила двух соперников и показала вполне чемпионскую игру. И в обоих матчах забивал и был одним из лучших на поле Ансумане Фати.

Вчерашний гол в ворота "Сельты" практически определил ход событий в поединке. Благодаря индивидуальным действиям Фати "Барса" получила фору на поле непростого соперника в сложных погодных условиях. Этот гол был фундаментом "Барсы" даже тогда, когда она осталась в меньшинстве.

А Фати забил свой одиннадцатый гол за основу "Барсы" из семнадцати ударов в створ за два сезона. Вырисовывается перспективная картина: Фати если бьет, то уже наверняка с прицелом. Такая игра партнера Лионеля Месси точно не раздражает. Напротив, высокая эффективность Фати позволяет Лионелю расширять диапазон своих действий – работать без мяча, из глубины, меняться позициями с Гризманном и так далее.

Фати – большой талант, но ему нужна стабильность. И Куман это тот тренер, под крылом которого эта стабильность может прийти.