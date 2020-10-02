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Карвахаль получил травму и пропустит около двух месяцев
Вслед за Азаром
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль повредил внутреннюю боковую связку правого колена, сообщает пресс-служба "сливочных".
По информации Marca, 28-летний испанец может пропустить 2 месяца из-за травмы.
В сезоне-2020/21 Карвахаль провел за "Реал" 3 матча и отличился 1 результативной передачей.
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Комментарии (2)
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Барселонец
02.10.2020 в 17:42
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MES QUE UN CLUB
02.10.2020 в 16:55
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