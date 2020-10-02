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Карвахаль получил травму и пропустит около двух месяцев

Испания
(1 голосов)

Вслед за Азаром

Карвахаль получил травму и пропустит около двух месяцев
Новина українською

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль повредил внутреннюю боковую связку правого колена, сообщает пресс-служба "сливочных".

По информации Marca, 28-летний испанец может пропустить 2 месяца из-за травмы.

В сезоне-2020/21 Карвахаль провел за "Реал" 3 матча и отличился 1 результативной передачей.

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В статье: Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Комментарии (2)
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Барселонец
02.10.2020 в 17:42
Карвахаль это конечно же болезненная потеря для Реала, ибо он был на ходу и на пике. И воспользоваться этой потерей в преддверии Эль Классико - вот наша задача!
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MES QUE UN CLUB
02.10.2020 в 16:55
Скорейшего восстановления Карвахалю. Травма, это плохо, на на игру команды это никак не скажется. Какая разница кто играет, или не играет. Судья свою работу делает. Судья не уверен, VARовцы нарисуют и поправят ситуацию. Правильно я рассуждаю товарищ автор? ————- тишина А раньше хоть иногда, но отвечали.
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