Карвахаль получил травму и пропустит около двух месяцев

Скорейшего восстановления Карвахалю. Травма, это плохо, на на игру команды это никак не скажется. Какая разница кто играет, или не играет. Судья свою работу делает. Судья не уверен, VARовцы нарисуют и поправят ситуацию. Правильно я рассуждаю товарищ автор? ————- тишинаА раньше хоть иногда, но отвечали.