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Атлетик подписал контракт с 25-летним полузащитником Торино

Испания
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Контракт рассчитан до 2024 года

Атлетик подписал контракт с 25-летним полузащитником Торино
Новина українською

Полузащитник "Торино" Алекс Беренгер стал игроком "Атлетика", сообщает сайт баскского клуба.

Контракт с 25-летним испанцем подписан на четыре года, сумма сделки на данный момент неизвестна.

В нынешнем сезоне Серии А Беренгер провел два матча.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Торино (Италия) Торино Алекс Беренгер Атлетик
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