Испания
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Атлетик подписал контракт с 25-летним полузащитником Торино
Контракт рассчитан до 2024 года
Полузащитник "Торино" Алекс Беренгер стал игроком "Атлетика", сообщает сайт баскского клуба.
Контракт с 25-летним испанцем подписан на четыре года, сумма сделки на данный момент неизвестна.
В нынешнем сезоне Серии А Беренгер провел два матча.
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