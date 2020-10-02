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Новичок Барселоны: Месси - лучший в истории и будет приятно играть рядом с ним

Испания
(2 голосов)

Первое интервью защитника

Новичок Барселоны: Месси - лучший в истории и будет приятно играть рядом с ним
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" вчера официально объявила о трансфере правого защитника Сержиньо Деста. Сегодня футболист дал первое интервью.

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"Еще две недели назад я думал, что продолжу карьеру в "Баварии". Однако они не договорились с "Аяксом" и теперь я в "Барселоне". Все очень быстро меняется.

Моя мечта сбылась - я перешел в великий клуб. Меня ждет большая конкуренция, но я уверен, что смогу пробиться в основу. Второй номер на спине поможет мне.

Месси? Он лучший в истории и будет приятно играть с ним в одной команде. Обещаю, что в новом клубе буду выкладываться на все сто", - заявил Дест на презентации.

Отметим, что уже на выходных Дест сможет дебютировать за новый клуб - "Барселоны" сыграет против "Севильи".

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В статье: Лионель Месси Барселона Сержиньо Дест
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Комментарии (4)
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Sneg SD (Умань)
02.10.2020 в 20:28
Брєд!!!Це мабудь вже правило таке в Барсі: перейшов в Барсу похвали Мессі , а то малюк ще образиться.....
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0
0
storm_ua (Николаев)
02.10.2020 в 20:00
Ага по привычке шоколадныц глаз льоне лижут. Но ситуация поменялась, теперь рулят през барсы и куман.
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+1
0
avatar
Инспектор ( )
02.10.2020 в 19:53
Кукушка,болото и далее...
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+1
0
Dr. House (Подолье)
02.10.2020 в 18:55
Во как все боятся попасть в немилость к Месси. Сразу подлизывают
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+3
-1


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