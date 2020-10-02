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Новичок Барселоны: Месси - лучший в истории и будет приятно играть рядом с ним
Первое интервью защитника
Каталонская "Барселона" вчера официально объявила о трансфере правого защитника Сержиньо Деста. Сегодня футболист дал первое интервью.
"Еще две недели назад я думал, что продолжу карьеру в "Баварии". Однако они не договорились с "Аяксом" и теперь я в "Барселоне". Все очень быстро меняется.
Моя мечта сбылась - я перешел в великий клуб. Меня ждет большая конкуренция, но я уверен, что смогу пробиться в основу. Второй номер на спине поможет мне.
Месси? Он лучший в истории и будет приятно играть с ним в одной команде. Обещаю, что в новом клубе буду выкладываться на все сто", - заявил Дест на презентации.
C'est signé ! @sergino_dest ✍ pic.twitter.com/x5fxrJJrdc— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) October 2, 2020
Отметим, что уже на выходных Дест сможет дебютировать за новый клуб - "Барселоны" сыграет против "Севильи".