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Апелляция отклонена: Барселона лишилась ключевого защитника перед Севильей

Испания
(1 голосов)

Тяжелые вести для Кумана

Апелляция отклонена: Барселона лишилась ключевого защитника перед Севильей
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В середине текущей неделе "Барселона" достаточно легко одолела "Сельту" 3:0. Однако красную карточку заработал Клеман Ленгле.

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По данным Sports.es, каталонская сторона сразу же подала апелляцию, однако она не была удовлетворена. Французский защитник пропустит игру против "Севильи", которая пройдет на ближайших выходных.

Отметим, что также травмирован Самуэль Юмтити, а потому неизвестно, кто будет играть в центре защиты.

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В статье: Барселона Севилья Клеман Ленгле
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
02.10.2020 в 23:35
Такая команда, как Барса, просто обязана обыгрывать практически любого соперника в чемпе Испании вообще без номинальных защитников. А тут потеря одного из. Причем, заслуженная потеря.
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Кетцалькоатль
03.10.2020 в 00:47
Да шо ты говоришь.. Просто таки обязана.. Прям одной левой всех.. Да ещё и без защитников? Скажите на милость.. Это ж где тебя так просквозило то, болезный?
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0
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