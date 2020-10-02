Испания
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Апелляция отклонена: Барселона лишилась ключевого защитника перед Севильей
Тяжелые вести для Кумана
В середине текущей неделе "Барселона" достаточно легко одолела "Сельту" 3:0. Однако красную карточку заработал Клеман Ленгле.
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По данным Sports.es, каталонская сторона сразу же подала апелляцию, однако она не была удовлетворена. Французский защитник пропустит игру против "Севильи", которая пройдет на ближайших выходных.
Отметим, что также травмирован Самуэль Юмтити, а потому неизвестно, кто будет играть в центре защиты.
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
02.10.2020 в 23:35
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Кетцалькоатль
03.10.2020 в 00:47
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