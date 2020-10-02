Апелляция отклонена: Барселона лишилась ключевого защитника перед Севильей

В середине текущей неделе "Барселона" достаточно легко одолела "Сельту" 3:0. Однако красную карточку заработал Клеман Ленгле.

По данным Sports.es, каталонская сторона сразу же подала апелляцию, однако она не была удовлетворена. Французский защитник пропустит игру против "Севильи", которая пройдет на ближайших выходных.

Отметим, что также травмирован Самуэль Юмтити, а потому неизвестно, кто будет играть в центре защиты.