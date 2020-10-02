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Подождут год: Барса вышла из переговоров по защитнику Ман Сити

Испания
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Эрик Гарсия остается на "Этихаде"

Подождут год: Барса вышла из переговоров по защитнику Ман Сити
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"Барса" вышла из переговоров с "Манчестер Сити" по центрбеку Эрику Гарсии. "Горожане" требовали за игрока 30 млн евро, и эта сумма неподъемна для сине-гранатовых, пишет Marca.

19-летний защитник хочет вернуться на "Камп Ноу", где он постигал азы футбола, и в "Сити" об этом знают. У Гарсии остался год по контракту с клубом, и он отказался его не продлевать. В "Барселоне" уверены, что по окончании сезона Эрик вернется бесплатно и не видят смысла переплачивать сейчас, когда клуб и без того переживает непростые времена.

Гарсия ушел из "Барсы" в "Сити" в 2017 году за 1,7 млн евро. В прошлом сезоне Пеп Гвардиола уже вовсю подтягивал Эрика к основе и тот наиграл 13 матчей в АПЛ.

Ранее "Барса" оформила трансфер еще одного 19-летнего защитника - Сержиньо Деста из "Аякса".

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В статье: Барселона Манчестер Сити Эрик Гарсия
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