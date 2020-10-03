Леванте - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

На первый взгляд, соперник у "Реала" не грозный, но такое же говорили и о "Вальядолиде" в прошлом туре. А на практике получается, что мадридцам трудно даются очки даже против аутсайдеров. Зидан находится в поиске оптимальной модели игры и это немного странно, учитывая статус чемпиона. Но у болельщиков мадридцев есть надежда, что команда разыграется в ближайшее время.

Возможно, в матче против "Леванте", который состоится 4-го октября 2020-го года в 17:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

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