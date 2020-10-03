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Леванте - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Леванте - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.20.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Леванте - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

На первый взгляд, соперник у "Реала" не грозный, но такое же говорили и о "Вальядолиде" в прошлом туре. А на практике получается, что мадридцам трудно даются очки даже против аутсайдеров. Зидан находится в поиске оптимальной модели игры и это немного странно, учитывая статус чемпиона. Но у болельщиков мадридцев есть надежда, что команда разыграется в ближайшее время.

Возможно, в матче против "Леванте", который состоится 4-го октября 2020-го года в 17:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция поединка в Украине – платформа MEGOGO. Где еще смотреть LIVE прямой эфир матча "Леванте" - "Реал"?

  • Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
  • Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español;
  • Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
  • Чехия - Digi Sport 3, DIGI GO;
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия) Где смотреть футбол
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