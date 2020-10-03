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Леванте - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Леванте - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.20.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
На первый взгляд, соперник у "Реала" не грозный, но такое же говорили и о "Вальядолиде" в прошлом туре. А на практике получается, что мадридцам трудно даются очки даже против аутсайдеров. Зидан находится в поиске оптимальной модели игры и это немного странно, учитывая статус чемпиона. Но у болельщиков мадридцев есть надежда, что команда разыграется в ближайшее время.
Возможно, в матче против "Леванте", который состоится 4-го октября 2020-го года в 17:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Прямая онлайн видеотрансляция поединка в Украине – платформа MEGOGO. Где еще смотреть LIVE прямой эфир матча "Леванте" - "Реал"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español;
- Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
- Чехия - Digi Sport 3, DIGI GO;
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga.
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