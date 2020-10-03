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Барселона - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барселона - Севилья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.10.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" шикарно начала новый чемпионат, поочередно разгромив "Вильярреал" и "Сельту". Команда выглядит свежей и обновленной, игроки полны новых идей. Однако проверка еще не завершена.
Матч против "Севильи" станет частью этой проверки. Матч, который состоится 4-го октября 2020-го года в 22:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Прямая онлайн видеотрансляция поединка в Украине – платформа MEGOGO. Где еще смотреть LIVE прямой эфир матча "Барселона" - "Севилья"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español;
- Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
- Чехия - Digi Sport, DIGI GO 2;
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - Canal + 4K Ultra HD, nc + GO;
- Испания - Movistar +, Movistar Laliga 3, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga.
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