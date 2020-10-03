Барселона - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" шикарно начала новый чемпионат, поочередно разгромив "Вильярреал" и "Сельту". Команда выглядит свежей и обновленной, игроки полны новых идей. Однако проверка еще не завершена.

Матч против "Севильи" станет частью этой проверки. Матч, который состоится 4-го октября 2020-го года в 22:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

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