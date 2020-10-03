Примера. 5-й тур. Эйбар добивается успеха на поле Вальядолида

Переоценить этот успех "Эйбара" не удастся – как ни крути. "Оружейники" проиграли три последних поединка в Ла Лиге, взяв за фундамент ничью с "Сельтой" в первом туре. Без этих очков в команде назрел бы психологический кризис.

Но теперь он может назреть в "Вальядолиде". "Пусела" провели неплохой поединок против "Реала", но действовали исключительно от защиты. Против "Эйбара" были планы действовать первым номером, девять ударов по воротам – серьезная заявка. Однако "Эйбар" был более активным, смелым, лучшим.

Соперники обменялись голами в первом тайме – на точный удар Бургоса с пенальти за восемь минут ответил Тони Суарес. После перерыва хозяева потеряли идеальный шанс выйти вперед – Серхи Наварро не реализовал пенальти, хотя пробил неплохо. Отлично сыграл голкипер "Эйбара", вытянув удар из-под стойки.

А потом была девяностая минута и позиционная атака "Эйбара". Арбилья навесил, Кевин Родригес сгруппировался для удара головой – не помешало то, что на тот момент "оружейники" играли в меньшинстве.

"Эйбар" выбирается из болота турнирной таблицы, оставляя там "Вальядолид".

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Эйбар" 1:2

Голы: Тони Суарес 37 - Эстебан Бургос 29 (пен.), Кевин Родригеш 90

"Вальядолид": Роберто Хименес, Луис Перес, Хавьер Санчес, Фабиан Орельяна (Оскар Плано 65), Серхио Наварро (Шон Вайссман 65), Джавад Эль Ямик, Мараньян, Федерико Сан Эметерио (Вальдо Рубио 90+2), Тони Суарес (Пабло Эрвияс 78), Начо, Кике Перес

"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Серхио Альварес, Такаси Инуи (Эду Экспозито 88), Рафаэл Соареш, Папа Кули Диоп, Йосинори Муто (Эду Экспозито 76), Паулу Оливейра, Робер Корреа, Кевин Родригеш, Эньят Мендия (Энрике Гарсия 60)

Предупреждения: Федерико Сан Эметерио 23, Джавад Эль Ямик 31 - Эньят Мендия 55, Эстебан Бургос 59, Робер Корреа 90+6



Удаление: Папа Кули Диоп 73

Нереализованный пенальти: Серхио Наварро 48