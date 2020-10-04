Атлетико отпустит Парти только по клаусуле. Челси и Арсенал претендуют на опорника

Руководство мадридского "Атлетико" не собирается вести никакие переговоры о продаже полузащитника Томаса Парти, сообщает Фабрицио Романо.

Единственный возможный способ заполучить игрока – выплата суммы отступных в размере € 50 млн, прописанных в контракте. При этом сумма должна быть выплачена в полном объёме и сразу.

На игрока претендуют "Челси" и "Арсенал". Одним из вариантов развития событий является переход Парти в стан "синих", в то время как хавбек "Челси" Жоржиньо отправится к "канонирам".

В минувшем сезоне Томас Парти провёл за "Атлетико" 46 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.