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Куман: Надеюсь на подписание Эрика Гарсии, у нас еще есть время
Наставник надеется заполучить центрбека "Сити"
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал интерес клуба к защитнику "Манчестер Сити" Эрику Гарсии.
"До понедельника еще есть время, хоть и осталось не так много. Мы хотим видеть его в нашей команде. Нам не помешает еще один центральный защитник.
Судя по тому, что говорит Пеп, мы имеем все шансы подписать его. Но в финансовом плане все не так просто", – цитирует Кумана AS.
Контракт 19-летнего Гарсии с "Сити" истекает через год. Эрик является выпускником "Ла Масии", которую он покинул в 2017-м году.
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