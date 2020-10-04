Примера. 5-й тур. Осасуна справилась с Сельтой

Ни в одном из предыдущих матчей этого чемпионата "Сельта" не выглядела так беспомощно. Даже когда ее громила "Барселона". Галисийцы много владели мячом на поле "Осасуны", однако пользы от этого почти не получали. Три удара в створ в исполнении Яго Аспаса и Нолито – все, что можно записать в актив гостей.

"Осасуна" действовала куда эффективнее. Держа мяч менее сорока процентов игрового времени, хозяева нанесли тринадцать ударов. Редкие атаки памплонцев захлебывались до удара в направлении ворот. Украшением поединка стал гол Ронкалья: замечательным был дальний выстрел, замечательной была передача Энрике Барха, что ему предшествовала.

"Осасуна" выдала победу в стиле, который был присущ команде в прошлом чемпионате. И это после двух подряд поражений от "Хетафе" и "Леванте".

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Сельта" 2:0

Голы: Факундо Ронкалья 23, Хонатан Кальери 76

"Осасуна": Серхио Эррера, Давид Гарсия, Энрик Галлего (Хон Толлар Монкайола 64), Факундо Ронкалья, Рубен Гарсия, Ойер Санхурхо (Игнасио Видаль 83), Хонатан Кальери, Иньиго Перес, Гарсия Унай (Адриан Лопес 90+1), Энрике Барха (Хони Родригес 64), Лукас Торро

"Сельта": Иван Вильяр, Уго Мальо, Нолито (Мигель Родригес 81), Окай Йокушлу, Денис Суарес, Яго Аспас, Ренато Тапиа (Сантьяго Мина 73), Лукас Оласа, Джозеф Айду, Жейсон Мурильо, Мигель Баеса (Эмре Мор 60)

Предупреждения: Давид Гарсия 54, Ойер Санхурхо 60, Рубен Гарсия 82 - Ренато Тапиа 29, Мигель Родригес 82, Жейсон Мурильо 90+1