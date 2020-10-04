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Барселона уничтожила Реал в первом женском Эль-Класико

Испания
(1 голосов)

Каталонцы разгромили мадридцев 4:0

Барселона уничтожила Реал в первом женском Эль-Класико
Новина українською

Сегодня прошлое первое "Эль-Класико" в истории между женскими командами каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала".

"Сине-гранатовые" разгромили "сливочных" со счетом 4:0.

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В статье: Эль Класико Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 18:58
молодчины!)))
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
04.10.2020 в 18:44
Ответить
0
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
04.10.2020 в 19:52
Тебе плохо? Тебе женщины не нравятся? Предпочитаешь мужчин?
Ответить
+1
0


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