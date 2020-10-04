Испания
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Барселона уничтожила Реал в первом женском Эль-Класико
Каталонцы разгромили мадридцев 4:0
Сегодня прошлое первое "Эль-Класико" в истории между женскими командами каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала".
"Сине-гранатовые" разгромили "сливочных" со счетом 4:0.
????FINAL!— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) October 4, 2020
⚽ @realmadridfem - @FCBfemeni
(0-4)
???? Quin partit!!!!
FORÇA BARÇA! ???????? pic.twitter.com/ByTf4hTBSL
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 18:58
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Algrab (Костопiль)
04.10.2020 в 18:44
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-4
MES QUE UN CLUB
04.10.2020 в 19:52
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+1
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