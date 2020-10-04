Примера. 5-й тур. Леванте - Реал 0:2. Разные таймы, прогнозированный итог

До сих пор "Реал" провел три матча в чемпионате Испании – и все они отличались друг от друга по наполнению. Парадоксально, но чемпион Испании, не испытав значительных кадровых изменений в межсезонье, находится в поисках себя и своей игры. Можно говорить, что сегодня на поле "Леванте" мадридцы провели лучший тайм в текущей Ла Лиге, однако вряд ли это свидетельствует о какой-то тенденции. Ведь после перерыва "Реал" уже напоминал самого себя – с паникой в ​​обороне и не системностью в атаке.

Действительно, первый тайм был убедительным. Конечно, не забываем об ударе Вукчевича в пееркладину после подачи углового, однако это был эпизод. Это был один из двух ударов "лягушат" по воротам Куртуа за тайм – было бы нелогично, если бы мяч оказался в сетке.

Другое дело – гол "Реала". Атаковали мадридцы много, хотя разнообразия не хватало. Довольно быстро гости могли повести в счете, но Вальверде с острого угла не попал в рамку. Возникали моменты у Карима Бензема – иначе и быть не могло. Даже в худших поединках "Реала" француз получает несколько шансов для взятия ворот, и результат часто зависит от того, хромает ли реализация. В первом тайме отчетного противостояния – хромала. Из трех ударов Бензема ни один не попал в створ.

А вот Винисиусу понадобился всего лишь один шанс для гола. После подачи углового с правого фланга мяч оказался в ногах бразильца на левом краю штрафной зоны. Жуниор выполнил безупречный "подкрученный" удар, которому не помешала самоотверженная попытка вратаря прикрыть угол ворот.

Первая ложка дегтя в бочке меда мадридцев в этом матче – это отрезок с 55-й до 65-й минуты второго тайма. Защита допустил несколько огрехов, которые вполне могли быть наказаны голом. Например, после удара Эниса Барди. Плохо для "лягушат", что бил Барди по центру и Куртуа сумел достать мяч ногой. На той же волне – еще один момент с ударом Барди. А довершил этот мини-штурм выстрел Моралеса, после которого мяч попал в сетку с внешней стороны.

Все так, но "Реал" к этому времени уже мог закрыть игру. Сразу после выхода из перерыва мадридцы создали три момента, хотя бы один из которых обязаны были реализовать. Бензема попал в штангу после перехвата на чужой половине поля, Винисиус ошибся своим ударом с удобной позиции, а затем не попал в дальний угол легким прикосновением к мячу после прострела Карима.

Поплатиться за это расточительство гости могли и позже, когда Клерк вышел на "свидание" с Куртуа, но проиграл ему ближний бой. Во втором тайме продолжалась игра на три счета, которую попытался поколебать Рамос. Его удар головой после навеса Модрича был точным, но из минимального офсайда. А один из последних шансов в этом аттракционе нереализации потерял Ферлан Менди.

Игра не плавно, а по покрытому выбоинами пути шла к победе "Реала", когда Бензема забил второй гол. Это добавляет солидности результату, но не игре мадридцев. Но буллит, использованный Каримом Бензема с передачи Родриго на 90+5-й минуте, состоялся тогда, когда "Леванте" почти всей командой выдвинулся на половину поля соперника.

Победа на классе, но не общекомандном. На классе отдельных игроков.

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"

"Леванте" - "Реал" 0:2

Голы: Винисиус Жуниор 16, Карим Бензема 90+5

"Леванте": Айтор Фернандес, Энис Барди, Хосе Моралес (Дани Гомес 58), Микаэль Мальса (Неманья Радоя 73), Рубен Везу, Серхио Постиго, Никола Вукчевич (Хорхе Де Фрутос 55), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Хосе Кампанья, Рохер Марти (Гонсало Мелеро 55)

"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Хосе Игнасио Начо, Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Мартин Эдегор 89), Лука Модрич (Иско 89), Ферлан Менди, Марко Асенсио (Родриго Силва 69), Винисиус Жуниор (Лукас Васкес 69)

Предупреждения: Энис Барди 72, Хорхе Мирамон 90+3 - Карлос Каземиро 4