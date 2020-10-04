Заменили Тиаго: Бавария приобрела хавбека Эспаньола

"Бавария" завершила трансфер опорного полузащитника Марка Роки из "Эспаньола" и подписала с игроком контракт на 5 лет. Сумма сделки составила 15 млн евро.

23-летний Рока в Каталонии успел провести 121 матч (3 гола), но летом его команда выбыла из Примеры, что ускорило отъезд молодого таланта в более благополучные места.

Ранее этим летом Рокой интересовался "Атлетико" и ряд середняков АПЛ - "Астон Вилла", "Бернли", Шеффилд Юнайтед", но он решил подождать и не прогадал.

"Баварии" новый центрхав понадобился после трансфера Тиаго Алькантары в "Ливерпуль". Вдобавок Хави Мартинес согласовал контракт с "Атлетиком" и его будущее тоже под вопросом.