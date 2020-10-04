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Благодаря классу, но не командному. Леванте - Реал 0:2. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Леванте - Реал ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.10.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Благодаря классу, но не командному. Леванте - Реал 0:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Это была странная победа. Весьма странная... Обе команды не реализовали ряд моментов, но "Реал" забил дважды благодаря индивидуальному классу отдельных игроков. В частности, шикарным ударом мяч в сетку отправил Винисиус, потом наконец сказал свое слово и Бензема.

"Леванте" понравился смелостью и желанием, но мастерства "лягушатам" не хватает. Смотрите видеообзор матча 5-го тура Ла Лиги "Леванте" - "Реал".

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"
"Леванте" - "Реал" 0:2
Голы: Винисиус Жуниор 16, Карим Бензема 90+5

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия)
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