Благодаря классу, но не командному. Леванте - Реал 0:2. Обзор матча и видео голов

Это была странная победа. Весьма странная... Обе команды не реализовали ряд моментов, но "Реал" забил дважды благодаря индивидуальному классу отдельных игроков. В частности, шикарным ударом мяч в сетку отправил Винисиус, потом наконец сказал свое слово и Бензема.

"Леванте" понравился смелостью и желанием, но мастерства "лягушатам" не хватает. Смотрите видеообзор матча 5-го тура Ла Лиги "Леванте" - "Реал".

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"

"Леванте" - "Реал" 0:2

Голы: Винисиус Жуниор 16, Карим Бензема 90+5