Примера. 5-й тур. Барселона - Севилья 1:1. Первый пропущенный, первая потеря

Красивая история предшествовала этому поединку. История с изюминкой. "Барселона" два стартовых тура в Ла Лиге провела с позиции силы и одержала две победы с общим счетом 7:0. Команда излучала уверенность, дарила наслаждение себе и болельщиками. А "Севилья" две своих победы получила благодаря характеру – победные голы забивала на 90-й или позже минуте. Легкость против выдержки, творчество против характера...

...вода против камня. А на финише каждый остался при своем. Ничья в счете – ничья и по игре. Ни одна из команд не имела преимущества. "Севилья" на этот раз не забивала на девяностой минуте или позже, но забила на восьмой, впервые в этом сезоне "распечатав" ворота Нето. Своим шансом воспользовался Люк де Йог, когда мяч отскочил к нему от кого-то из игроков "Барселоны". Этот пожар возник после разыгранного углового и сильной подачи Сусо.

"Севилья" так обрадовалась забитому голу, что не сумела мгновенно настроиться на рутину. А "Барса" времени не дала. В следующей атаке каталонцы восстановили паритет усилиями Коутиньо, который оказался на мяче в районе одиннадцатиметровой отметки и отметил свое возвращение из аренды и попадание в основной состав "Барсы" точным ударом. Опять же, важна предыстория: предшествовала голу супер-передача Месси на ход Хорди Альбе. Именно в попытке перехватить этот пас защитник "Севильи" и сбросил мяч на ногу Коутиньо.

Начало было многообещающим, но продолжения не имело своего места. "Севилья" решила больше не рисковать и уплотнила защиту. А "Барса" не нагнетала. Мяч после удара Гризманна пролетел рядом со штангой, Фати не переиграл Буну, а Месси после прорыва в штрафную зону слишком сильно срезал угол.

Вторая половина встречи началась спокойно – прежде всего, это заслуга "Севильи", игроки которой втягивали соперников в вязкий футбол. Такая тактика вполне бы себя оправдала, если бы в середине тайма немного больше повезло Эн-Несири: после его удара мяч задел ногу Араужо и стойку ворот с внешней стороны.

"Севилья" полностью сконцентрировалась на обороне и этого не стеснялась. Подопечные Лопетеги сбивали темп и любой ценой пытались не дать каталонцам пространства. Однако два укола в конце все же пропустили. К счастью для гостей, игла сломалась о кость: Тринкао не переиграл Буну в ближнем бою, а Месси не попал по воротам после очередного сольного прохода и удара.

Ничья, которая все же на руку "Севилье". На "Камп Ноу" андалусийцы исторически плохо играют, а сегодня удалось навязать свой футбол. И снова благодаря характеру. Фундамент у команды Лопетеги прочный.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Севилья" 1:1

Голы: Филиппе Коутиньо 10 - Люк де Йонг 8

"Барселона": Нето, Херард Пике, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо (Миралем Пьянич 75), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Тринкао 61), Хорди Альба (Сержиньо Дест 75), Френки де Йонг, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Педри 61), Рональд Араужо

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос (Юссеф Эн-Несири 61), Иван Ракитич (Неманья Гудель 78), Жюль Кунде, Сусо (Мунир Эль-Хаддади 61), Хесус Навас, Маркос Акунья, Люк де Йонг (Карлос Фернандес 84), Диего Карлос, Хоан Хордан (Оливер Торрес 85), Фернандо Франсиско Режес

Предупреждения: Миралем Пьянич 77 - Неманья Гудель 87