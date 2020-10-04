  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 5-й тур. Барселона - Севилья 1:1. Первый пропущенный, первая потеря
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 5-й тур. Барселона - Севилья 1:1. Первый пропущенный, первая потеря

Испания
(2 голосов)

Ничья и по счету, и по игре

Примера. 5-й тур. Барселона - Севилья 1:1. Первый пропущенный, первая потеря
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Красивая история предшествовала этому поединку. История с изюминкой. "Барселона" два стартовых тура в Ла Лиге провела с позиции силы и одержала две победы с общим счетом 7:0. Команда излучала уверенность, дарила наслаждение себе и болельщиками. А "Севилья" две своих победы получила благодаря характеру – победные голы забивала на 90-й или позже минуте. Легкость против выдержки, творчество против характера...

Примера. 5-й тур. Барселона - Севилья 1:1. Первый пропущенный, первая потеря - изображение 1

...вода против камня. А на финише каждый остался при своем. Ничья в счете – ничья и по игре. Ни одна из команд не имела преимущества. "Севилья" на этот раз не забивала на девяностой минуте или позже, но забила на восьмой, впервые в этом сезоне "распечатав" ворота Нето. Своим шансом воспользовался Люк де Йог, когда мяч отскочил к нему от кого-то из игроков "Барселоны". Этот пожар возник после разыгранного углового и сильной подачи Сусо.

Примера. 5-й тур. Барселона - Севилья 1:1. Первый пропущенный, первая потеря - изображение 2

"Севилья" так обрадовалась забитому голу, что не сумела мгновенно настроиться на рутину. А "Барса" времени не дала. В следующей атаке каталонцы восстановили паритет усилиями Коутиньо, который оказался на мяче в районе одиннадцатиметровой отметки и отметил свое возвращение из аренды и попадание в основной состав "Барсы" точным ударом. Опять же, важна предыстория: предшествовала голу супер-передача Месси на ход Хорди Альбе. Именно в попытке перехватить этот пас защитник "Севильи" и сбросил мяч на ногу Коутиньо.

Примера. 5-й тур. Барселона - Севилья 1:1. Первый пропущенный, первая потеря - изображение 3

Начало было многообещающим, но продолжения не имело своего места. "Севилья" решила больше не рисковать и уплотнила защиту. А "Барса" не нагнетала. Мяч после удара Гризманна пролетел рядом со штангой, Фати не переиграл Буну, а Месси после прорыва в штрафную зону слишком сильно срезал угол.

Вторая половина встречи началась спокойно – прежде всего, это заслуга "Севильи", игроки которой втягивали соперников в вязкий футбол. Такая тактика вполне бы себя оправдала, если бы в середине тайма немного больше повезло Эн-Несири: после его удара мяч задел ногу Араужо и стойку ворот с внешней стороны.

Примера. 5-й тур. Барселона - Севилья 1:1. Первый пропущенный, первая потеря - изображение 4

"Севилья" полностью сконцентрировалась на обороне и этого не стеснялась. Подопечные Лопетеги сбивали темп и любой ценой пытались не дать каталонцам пространства. Однако два укола в конце все же пропустили. К счастью для гостей, игла сломалась о кость: Тринкао не переиграл Буну в ближнем бою, а Месси не попал по воротам после очередного сольного прохода и удара.

Примера. 5-й тур. Барселона - Севилья 1:1. Первый пропущенный, первая потеря - изображение 5

Ничья, которая все же на руку "Севилье". На "Камп Ноу" андалусийцы исторически плохо играют, а сегодня удалось навязать свой футбол. И снова благодаря характеру. Фундамент у команды Лопетеги прочный.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Севилья" 1:1
Голы: Филиппе Коутиньо 10 - Люк де Йонг 8

"Барселона": Нето, Херард Пике, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо (Миралем Пьянич 75), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Тринкао 61), Хорди Альба (Сержиньо Дест 75), Френки де Йонг, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Педри 61), Рональд Араужо

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос (Юссеф Эн-Несири 61), Иван Ракитич (Неманья Гудель 78), Жюль Кунде, Сусо (Мунир Эль-Хаддади 61), Хесус Навас, Маркос Акунья, Люк де Йонг (Карлос Фернандес 84), Диего Карлос, Хоан Хордан (Оливер Торрес 85), Фернандо Франсиско Режес

Предупреждения: Миралем Пьянич 77 - Неманья Гудель 87

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Севилья (Испания)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
05.10.2020 в 00:48
А что алени такие не разговорчивые сегодня??
Ответить
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
05.10.2020 в 00:55
Так их давненько не видно, не желтопузого, не чапмена.
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.10.2020 в 00:47
Ужас ужасный. Севилья молодцы, а Барсу я не узнал. Точность пасов =0. Бускетс уже давно как свободная зона на поле. Как его на поле выпускают? Наверное по привычке. Гризманн - суслик, который есть, но его не видно. ДеЙонг сегодня просто бесил своим присутствием на поле. Детвора Дест, , Тринкау, Педри вышли на замену и интереснее стало. Вот им и надо давать играть. Как говорит Spokoyno “старая гвардия» сегодня подтвердила, что они уже обуза для Барсы. Только Месси думать на поле может, у остальных мозги жиром заплыли.
Ответить
0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
05.10.2020 в 00:32
Шо и требовалось доказать. А ведь могли и проиграть.
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
05.10.2020 в 00:21
Як казав один тренер "Можна судити лише після п'яти турів". Інші - "Молоді притаманна НЕстабільність". Тому "Маємо те, що МАЄМО!" Знов таки провал Грізманна. Мессі хоч і "зробив за допомогою захисника" асист та отримав найвищу оцінку в Барселоні, п'ять гравців гостей отримали вище. Ну і суддівство... впевнений, що за такий наступ на ногу столичний клуб мав би право на пенальті... Так є питання чи з ким був перший контакт у захисника Севільї м'яч чи ноги, але Ліонелю принаймні не дали змоги навіть поборотися за м'яч, зупинивши його недозволеним прийомом.
Ответить
+2
0
avatar
Spokoyno (Киев)
05.10.2020 в 00:45
А ще можна додати... Барса, філософія якої переграти суперника не бігом чи боротьбою, а ПАСом в цій грі поставила рекорд в ... "обрізках"! В упор суперників не бачили, які могли перехопити пас, а ті ж не футбол дивитися приїхали. Що могли, то і перехоплювали... ЖАХ!
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
05.10.2020 в 00:05
в порівнянні з апл, упл це дурниці.
Ответить
0
-2
avatar
Инспектор ( )
05.10.2020 в 00:02
Так это карлик не играл, а то бы как дали,как дали
Ответить
+5
-2
Helly (Киев)
05.10.2020 в 00:20
дак стероидньій хоббит давно не играет, а пешеходит
Ответить
+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
04.10.2020 в 23:55
Вот это другое дело, узнаю брата Колю. А то ишь как разогнались, 4:0, 3:0. У нас тут чемпионат валидола, не нужно выбиваться из коллектива
Ответить
+4
-2
Algrab (Костопiль)
04.10.2020 в 23:58
Та да...Севілья молодці!
Ответить
+4
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...