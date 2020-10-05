Куман: Мне понравилось выступление Барселоны, но Севилья была лучше готова физически

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги матча Ла Лиги с "Севильей" (1:1). Цитирует голландского специалиста Marca.

"Это была сложная игра. "Севилья" – хороший соперник, команда демонстрировала классный футбол, отлично прессинговала и была физически готова лучше "Барселоны". Мне понравилось выступление нашего коллектива. Мы устали, но боролись до конца. Это были три трудных матча: мы выиграли два и один раз сыграли вничью. Я доволен семью очками".