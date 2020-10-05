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Куман: Мне понравилось выступление Барселоны, но Севилья была лучше готова физически
Рональд на связи
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги матча Ла Лиги с "Севильей" (1:1). Цитирует голландского специалиста Marca.
"Это была сложная игра. "Севилья" – хороший соперник, команда демонстрировала классный футбол, отлично прессинговала и была физически готова лучше "Барселоны". Мне понравилось выступление нашего коллектива. Мы устали, но боролись до конца. Это были три трудных матча: мы выиграли два и один раз сыграли вничью. Я доволен семью очками".
"Падение Месси на последних секундах встречи? Возможно, это был пенальти – я не видел момента, мне подсказали. Коутиньо нужна помощь и доверие со стороны тренера – он доказал, что является отличным футболистом. Также несколько возможностей отличиться было у Гризманна, он должен забивать в подобных моментах. Дембеле? На данный момент Усман – игрок "Барселоны".