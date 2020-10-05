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Аргументы Лопетеги сильнее. Барселона - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Барселона - Севилья ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.10.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Аргументы Лопетеги сильнее. Барселона - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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"Барселона" впервые в сезоне пропустила и впервые в сезоне потеряла очки. Каталонцы не смогли справиться на своем поле с "Севильей", которая навязала сопернику свои аргументы. Обменявшись быстрыми голами, команды играли в вязкий футбол, что больше на руку "Севильи". В результате – ничья, которая больше порадовала ее болельщиков.

Смотрите видеообзор матча пятого тура Ла Лиги "Барселона" - "Севилья".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Севилья" 1:1
Голы: Филиппе Коутиньо 10 - Люк де Йонг 8

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В статье: Рональд Куман Барселона Чемпионат Испании Хулен Лопетеги Севилья (Испания)
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