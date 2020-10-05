Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аргументы Лопетеги сильнее. Барселона - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча
Барселона - Севилья ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.10.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" впервые в сезоне пропустила и впервые в сезоне потеряла очки. Каталонцы не смогли справиться на своем поле с "Севильей", которая навязала сопернику свои аргументы. Обменявшись быстрыми голами, команды играли в вязкий футбол, что больше на руку "Севильи". В результате – ничья, которая больше порадовала ее болельщиков.
Смотрите видеообзор матча пятого тура Ла Лиги "Барселона" - "Севилья".
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Севилья" 1:1
Голы: Филиппе Коутиньо 10 - Люк де Йонг 8
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...