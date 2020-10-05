Куман: Барселона хочет подписать Депая, а Депай хочет перейти в Барселону

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подтвердил интерес каталонской команды к Мемфису Депаю.

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"Депай? "Барселона" хочет подписать Депай, а Депай хочет перейти в "Барселону". Однако, прежде чем мы сможет его подписать, он должен покинуть нынешний клуб.

Мемфис - великолепный игрок. Он может быть нападающим, может - левым вингером. Депай очень силен физически, а также выигрывает много борьбы", - приводит слова Кумана NOS.

Куман прекрасно знает о способностях Депая, так как работал с игроком в сборной Голландии.