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Куман: Барселона хочет подписать Депая, а Депай хочет перейти в Барселону

Испания
(2 голосов)

А чего хочет "Лион"?

Куман: Барселона хочет подписать Депая, а Депай хочет перейти в Барселону
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман подтвердил интерес каталонской команды к Мемфису Депаю.

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"Депай? "Барселона" хочет подписать Депай, а Депай хочет перейти в "Барселону". Однако, прежде чем мы сможет его подписать, он должен покинуть нынешний клуб.

Мемфис - великолепный игрок. Он может быть нападающим, может - левым вингером. Депай очень силен физически, а также выигрывает много борьбы", - приводит слова Кумана NOS.

Куман прекрасно знает о способностях Депая, так как работал с игроком в сборной Голландии.

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В статье: Лион Барселона Мемфис Депай
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Комментарии (2)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
05.10.2020 в 19:36
Куман знал с..ка кого брать. Этот Депай отморозок ещё тот, оторви и выкинь. Этот никого не празднует, гонора на троих, пиз@юк ещё тот блъ.. Пике отдыхает. Спецом против Месси это чудо черножопое прикатили, предварительно избавившись от Суареса.
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Kolibri (Киевоград)
05.10.2020 в 19:20
А Ярмоленко хочет в Динамо, а Динамо хочет Ярмоленка)))
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