Француз остается. Барселона и МЮ не договорились об трансфере Дембеле

"Манчестер Юнайтед", под самый конец трансферного окна, предпринял последнюю попытку подписать Усмана Дембеле. Спойлер - не получилось.

Английская сторона предлагала лишь аренду и "Барселона" даже была готова на сделку. Однако прежде, Дембеле должен был на год продлить с ними контракт. По итогу, ничего не сложилось.

???? Manchester United’s proposed move for Ousmane Dembele is off. #MUFC were only interested in loan whereas Barcelona wanted sale. #FCBarcelona changed stance late on & opened door to loan but only if 23yo France winger extended his contract by a year @TheAthleticUK #DeadlineDay