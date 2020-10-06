Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый остался в Испании, второй поехал в Португалию: Барселона отдала двух защитников в аренды
Может, они бы пригодились в Каталонии?
"Бетис" арендовал защитника "Барселоны" Хуана Миранду. Пресс-служба испанского клуба сообщает, что соглашение рассчитано на один сезон. 20-летний испанский футболист является воспитанником "Бетиса". Прошлый сезон Миранда провел в "Шальке" на правах аренды.
???? OFICIAL | El #RealBetis incorpora a Juan Miranda ????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) October 5, 2020
¡Bienvenido de nuevo a casa, @JMirandaG19! ????????
➡ https://t.co/Knj8FRhqAW pic.twitter.com/5HfaLRFYKi
Центральный защитник Жан-Клер Тодибо тоже покинул "Барселону", но перебрался в "Бенфику" – об этом сообщает официальный сайт "орлов". 20-летний француз переехал в Лиссабон на правах аренды, срок соглашения истекает в конце сезона-2020/21.
Jean-Clair Todibo ► Welcome to SL Benfica - Amazing Skills | 2020 HD ???????? pic.twitter.com/7EXSdz3CGd— SL Benfica (@slbenfica_en) October 5, 2020
Во второй половине прошлой кампании Тодибо защищал цвета "Шальке". Напомним, что "Бенфика" ранее приобрела Николаса Отаменди, также к португальскому гранду присоединился Ян Вертонген (на правах свободного агента).