Первый остался в Испании, второй поехал в Португалию: Барселона отдала двух защитников в аренды

"Бетис" арендовал защитника "Барселоны" Хуана Миранду. Пресс-служба испанского клуба сообщает, что соглашение рассчитано на один сезон. 20-летний испанский футболист является воспитанником "Бетиса". Прошлый сезон Миранда провел в "Шальке" на правах аренды.

Центральный защитник Жан-Клер Тодибо тоже покинул "Барселону", но перебрался в "Бенфику" – об этом сообщает официальный сайт "орлов". 20-летний француз переехал в Лиссабон на правах аренды, срок соглашения истекает в конце сезона-2020/21.

Jean-Clair Todibo ► Welcome to SL Benfica - Amazing Skills | 2020 HD ???????? pic.twitter.com/7EXSdz3CGd — SL Benfica (@slbenfica_en) October 5, 2020

Во второй половине прошлой кампании Тодибо защищал цвета "Шальке". Напомним, что "Бенфика" ранее приобрела Николаса Отаменди, также к португальскому гранду присоединился Ян Вертонген (на правах свободного агента).