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Первый остался в Испании, второй поехал в Португалию: Барселона отдала двух защитников в аренды

Испания
(1 голосов)

Может, они бы пригодились в Каталонии?

Первый остался в Испании, второй поехал в Португалию: Барселона отдала двух защитников в аренды
Новина українською

"Бетис" арендовал защитника "Барселоны" Хуана Миранду. Пресс-служба испанского клуба сообщает, что соглашение рассчитано на один сезон. 20-летний испанский футболист является воспитанником "Бетиса". Прошлый сезон Миранда провел в "Шальке" на правах аренды.

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Центральный защитник Жан-Клер Тодибо тоже покинул "Барселону", но перебрался в "Бенфику" – об этом сообщает официальный сайт "орлов". 20-летний француз переехал в Лиссабон на правах аренды, срок соглашения истекает в конце сезона-2020/21.

Во второй половине прошлой кампании Тодибо защищал цвета "Шальке". Напомним, что "Бенфика" ранее приобрела Николаса Отаменди, также к португальскому гранду присоединился Ян Вертонген (на правах свободного агента).

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Барселона Бетис (Севилья) Бетис Жан-Клер Тодибо Хуан Миранда
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Комментарии (0)
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nabo61
06.10.2020 в 11:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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