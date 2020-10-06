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Сын Зидана покинул Реал и присоединился к Райо Вальекано
На правах свободного агента
Голкипер Люка Зидан покинул мадридский "Реал" и перешел на правах свободного агента в "Райо Вальекано" – об этом сообщает пресс-служба "великанов".
22-летний французский исполнитель подписал с клубом из Сегунды трудовой договор на 2 года.
В прошлом сезоне сын наставника "сливочных" Зинедина Зидана выступал на правах арендного соглашения за "Расинг" (33 матча, 42 пропущенных гола). Люка 16 лет находился в структуре "Реала".
OFICIAL | Luca Zidane es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Acuerdo por dos temporadas.— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) October 5, 2020
Bienvenido Luca⚡️https://t.co/CCjjBeDrA8 pic.twitter.com/rsUcwyvcgm