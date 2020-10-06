  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сын Зидана покинул Реал и присоединился к Райо Вальекано
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сын Зидана покинул Реал и присоединился к Райо Вальекано

Испания
(1 голосов)

На правах свободного агента

Сын Зидана покинул Реал и присоединился к Райо Вальекано
Новина українською

Голкипер Люка Зидан покинул мадридский "Реал" и перешел на правах свободного агента в "Райо Вальекано" – об этом сообщает пресс-служба "великанов".

Читайте такжеЗидан: Слова Бэйла? Желаю ему всего наилучшего, отвечать не буду

22-летний французский исполнитель подписал с клубом из Сегунды трудовой договор на 2 года.

В прошлом сезоне сын наставника "сливочных" Зинедина Зидана выступал на правах арендного соглашения за "Расинг" (33 матча, 42 пропущенных гола). Люка 16 лет находился в структуре "Реала".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Лука Зидан Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Rayo Vallecano

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nabo61
06.10.2020 в 11:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.10.2020 в 11:36
Перейшов у самий пітарістичний клуб Іспанії.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...