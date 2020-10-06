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"Лионель не владеет английским языком". Новичок Барселоны рассказал о первой встрече с Месси

Испания
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Дест на связи

"Лионель не владеет английским языком". Новичок Барселоны рассказал о первой встрече с Месси
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Защитник "Барселоны" Сержиньо Дест поделился своими эмоциями от перехода в каталонский клуб и рассказал о знакомстве с капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси. Цитирует американца AS.

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"Я видел всех, в том числе Месси. Он не владеет английским языком, но встреча была особенной. Правда, я не понял, что он мне сказал, но пока мы улыбаемся друг другу, все будет хорошо".

"Почему я предпочел перейти в "Барселону"? Я мечтал играть здесь, мой кумир детства – Роналдиньо. Было легко принять решение, когда я узнал об интересе с их стороны".

Напомним, "Барселона" купила Сержиньо Деста у "Аякса" за 21 миллион евро. Контракт американского исполнителя с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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В статье: Лионель Месси Роналдиньо Барселона Сержиньо Дест
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Источник:
AS

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