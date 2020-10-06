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Хави Грасия может подать в отставку

Испания
(1 голосов)

Тренер разочарован действиями руководства

Хави Грасия может подать в отставку
Новина українською

Хави Грасия подумывает о том, чтобы подать в отставку с поста главного тренера "Валенсии", сообщает El Larguero.

50-летний специалист крайне разочарован действиями руководства "летучих мышей" в минувшее трансферное окно.

"Валенсия" рассталась с рядом ключевых исполнителей, среди которых Родриго Морено, Ферран Торрес, Франсис Коклен и Дани Парехо, а на замену им боссы клуба никого не приобрели.

Учитывая трансферную политику, Хави Грасия может в ближайшее время написать заявление об увольнении, а "летучим мышам" придется искать нового тренера.

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В статье: Валенсия (Испания) Хави Гарсия Валенсия Хави Грасия
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