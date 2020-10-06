Хави Грасия может подать в отставку

Хави Грасия подумывает о том, чтобы подать в отставку с поста главного тренера "Валенсии", сообщает El Larguero.

50-летний специалист крайне разочарован действиями руководства "летучих мышей" в минувшее трансферное окно.

"Валенсия" рассталась с рядом ключевых исполнителей, среди которых Родриго Морено, Ферран Торрес, Франсис Коклен и Дани Парехо, а на замену им боссы клуба никого не приобрели.

Учитывая трансферную политику, Хави Грасия может в ближайшее время написать заявление об увольнении, а "летучим мышам" придется искать нового тренера.