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"Буду играть там, где захочет Зидан". Эдегор прокомментировал возвращение в Мадрид
Мартин на связи
Хавбек "Реала" Мартин Эдегор рассказал, как он адаптируется к жизни в Мадриде в текущем сезоне. Напомним, прошлый сезон полузащитник провел в аренде в "Реале Сосьедад". Цитирует норвежского исполнителя испанское издание Marca.
"Сначала предполагалось, что я проведу два года в "Сосьедаде", но "Реал" захотел, чтобы я вернулся. Мое возвращение было естественным, все решилось очень быстро – без драм и ссор. Передо мной всегда стояла цель – играть в "Реале".
"Я могу справиться с несколькими ролями в разных системах – в центре поля или повыше на позиции десятки. Буду играть там, где захочет Зидан".
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