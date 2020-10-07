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"Буду играть там, где захочет Зидан". Эдегор прокомментировал возвращение в Мадрид

Испания
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Мартин на связи

"Буду играть там, где захочет Зидан". Эдегор прокомментировал возвращение в Мадрид
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Хавбек "Реала" Мартин Эдегор рассказал, как он адаптируется к жизни в Мадриде в текущем сезоне. Напомним, прошлый сезон полузащитник провел в аренде в "Реале Сосьедад". Цитирует норвежского исполнителя испанское издание Marca.

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"Сначала предполагалось, что я проведу два года в "Сосьедаде", но "Реал" захотел, чтобы я вернулся. Мое возвращение было естественным, все решилось очень быстро – без драм и ссор. Передо мной всегда стояла цель – играть в "Реале".

"Я могу справиться с несколькими ролями в разных системах – в центре поля или повыше на позиции десятки. Буду играть там, где захочет Зидан".

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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Источник:
Marca

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