Модрич: Зидан может стать в один ряд с Фергюсоном и Венгером

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич высказал мнение о работе французского наставника команды Зинедина Зидана.

Хорватский игрок заявил, что Зидан – тренер топ-уровня, однако он не является до конца оцененным специалистом.

"Он топ. То, чего он добился с нами за последние годы, просто невозможно повторить. Но люди этого не ценят, они постоянно ставят его под сомнение, говорят о разных вещах. Я надеюсь, все понимают, что он неприкасаемый.

Когда слышишь, как люди выступают на телевидении и радио, жалуются, критикуют... Что ж, если их слова конструктивны, понятно. Но есть и другие, заявления которых не имеют смысла. Несмотря ни на что, он - идеальный тренер для "Реала", и может стать как Фергюсон или Венгер", - цитирует Модрича AS.