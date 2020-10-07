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Модрич: Зидан может стать в один ряд с Фергюсоном и Венгером

Испания
(2 голосов)

Не переборщил ли Лука

Модрич: Зидан может стать в один ряд с Фергюсоном и Венгером
Новина українською

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич высказал мнение о работе французского наставника команды Зинедина Зидана.

Хорватский игрок заявил, что Зидан – тренер топ-уровня, однако он не является до конца оцененным специалистом.

"Он топ. То, чего он добился с нами за последние годы, просто невозможно повторить. Но люди этого не ценят, они постоянно ставят его под сомнение, говорят о разных вещах. Я надеюсь, все понимают, что он неприкасаемый.

Когда слышишь, как люди выступают на телевидении и радио, жалуются, критикуют... Что ж, если их слова конструктивны, понятно. Но есть и другие, заявления которых не имеют смысла. Несмотря ни на что, он - идеальный тренер для "Реала", и может стать как Фергюсон или Венгер", - цитирует Модрича AS.

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В статье: Лука Модрич Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
07.10.2020 в 18:16
Вот это вылизал. У Зидана задница наверное блестит, как вспотевшая лысина
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Хулио Тебенадо (Барселона)
07.10.2020 в 19:17
Видать Модрич уже на карандаше..
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