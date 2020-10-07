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Модрич: Зидан может стать в один ряд с Фергюсоном и Венгером
Не переборщил ли Лука
Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич высказал мнение о работе французского наставника команды Зинедина Зидана.
Хорватский игрок заявил, что Зидан – тренер топ-уровня, однако он не является до конца оцененным специалистом.
"Он топ. То, чего он добился с нами за последние годы, просто невозможно повторить. Но люди этого не ценят, они постоянно ставят его под сомнение, говорят о разных вещах. Я надеюсь, все понимают, что он неприкасаемый.
Когда слышишь, как люди выступают на телевидении и радио, жалуются, критикуют... Что ж, если их слова конструктивны, понятно. Но есть и другие, заявления которых не имеют смысла. Несмотря ни на что, он - идеальный тренер для "Реала", и может стать как Фергюсон или Венгер", - цитирует Модрича AS.
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