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Президент Лиона уверен, что Депай захочет перейти в Барселону зимой

Испания
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Всем было бы выгодно, чтобы трансфер случился осенью

Президент Лиона уверен, что Депай захочет перейти в Барселону зимой
UA-Футбол
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Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола прокомментировал сорвавшийся трансфер Мемфиса Депая в "Барселону".

"С самого начала я понимал ситуацию с Мемфисом. Дважды мы разговаривали с Бартомеу, он сказал мне, что не понимает, как все может случиться. Куман заставлял его продолжать надеяться, Мемфис был готов пойти на жертвы.

Сегодня он разочарован, но не в отношении "Лиона", а больше в отношении "Барселоны". Он собирается сделать все возможное, чтобы оказаться "Барселоне" в январе", - заявил Ола.

Читайте такжеКуман: Барселона хочет подписать Депая, а Депай хочет перейти в Барселону

Отметим, что контракт Депая с "Лионом" истекает летом 2021-го. Французам придется продать его в январе, чтобы потом не терять бесплатно.

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В статье: Лион Барселона Жан-Мишель Ола Мемфис Депай
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