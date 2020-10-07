Президент Лиона уверен, что Депай захочет перейти в Барселону зимой

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола прокомментировал сорвавшийся трансфер Мемфиса Депая в "Барселону".

"С самого начала я понимал ситуацию с Мемфисом. Дважды мы разговаривали с Бартомеу, он сказал мне, что не понимает, как все может случиться. Куман заставлял его продолжать надеяться, Мемфис был готов пойти на жертвы.

Сегодня он разочарован, но не в отношении "Лиона", а больше в отношении "Барселоны". Он собирается сделать все возможное, чтобы оказаться "Барселоне" в январе", - заявил Ола.

Отметим, что контракт Депая с "Лионом" истекает летом 2021-го. Французам придется продать его в январе, чтобы потом не терять бесплатно.