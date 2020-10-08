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Ди Марцио: Месси был близок к переходу в Челси в 2004 году – Лео хотел играть за Моуриньо

Испания
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Ди Марцио: Месси был близок к переходу в Челси в 2004 году – Лео хотел играть за Моуриньо
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Авторитетный журналист издания Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио рассказал, что 16 лет назад нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси мог присоединиться к лондонскому "Челси". Цитирует Ди Марцио портал BeSoccer.

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"Я думаю, что одна из самых загадочных вещей – это трансфер аргентинца в "Челси", который так и не состоялся. В 2004 году Месси был очень близок к переходу в лондонский клуб, он хотел играть за Моуриньо. Между ними состоялась долгая беседа, Жозе и Лео разговаривали по видеосвязи. Это была первая попытка игрока покинуть "Барселону". Пару месяцев назад – вторая".

Напомним, в это летнее трансферное окно капитан каталонцев хотел покинуть клуб, но руководство его не отпустило. Месси не захотел судиться с "Барселоной" и решил остаться.

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В статье: Лионель Месси Жозе Моуриньо Барселона Челси (Лондон) Джанлука ди Марцио
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Источник:
BeSoccer

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