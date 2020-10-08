Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер сборной Аргентины: Теперь Месси хорошо чувствует себя в Барселоне
Раньше было не очень
Тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал решение форварда Лионеля Месси остаться в Каталонии. Цитирует наставника "альбиселесте" Goal.com.
"Я поговорил с Лео, когда все разрешилось. Увидел, что он спокоен. После его прибытия в расположение сборной мы смогли пообщаться. Лео счастлив быть здесь. Теперь он хорошо чувствует себя в "Барселоне".
"Сборная хотела, чтобы все разрешилось, чтобы Месси играл и был в хороших физических кондициях. Мы рады, что он остался в клубе и начал работать с начала сезона. Лионель хорошо знает этот клуб, но с точки зрения решений мы, конечно же, не вмешиваемся и не вступаем на территорию игрока".
"Мы хотим пройти квалификацию на чемпионат мира. Позиция Месси? Он всегда будет нападающим, независимо от того, играет он на позиции девятки или где-то еще. Не думаю, что его роль в "Барселоне" сильно изменилась – он все еще впереди".
Популярное сейчас
- Цыганков прокомментировал разгром в товарищеском поединке с Францией
- Дидье Дешам: Не считайте нас лучше, чем мы есть - у Шевченко были проблемы с составом
- Разбитый легион. Украинцы, играющие за границей, не помогают сборной
- Партей в Арсенале, Рафинья в ПСЖ, а Кавани в МЮ. Трансферный центр зарубежного футбола: LIVE
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО