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Главный тренер сборной Аргентины: Теперь Месси хорошо чувствует себя в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Раньше было не очень

Главный тренер сборной Аргентины: Теперь Месси хорошо чувствует себя в Барселоне
Новина українською

Тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал решение форварда Лионеля Месси остаться в Каталонии. Цитирует наставника "альбиселесте" Goal.com.

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"Я поговорил с Лео, когда все разрешилось. Увидел, что он спокоен. После его прибытия в расположение сборной мы смогли пообщаться. Лео счастлив быть здесь. Теперь он хорошо чувствует себя в "Барселоне".

"Сборная хотела, чтобы все разрешилось, чтобы Месси играл и был в хороших физических кондициях. Мы рады, что он остался в клубе и начал работать с начала сезона. Лионель хорошо знает этот клуб, но с точки зрения решений мы, конечно же, не вмешиваемся и не вступаем на территорию игрока".

"Мы хотим пройти квалификацию на чемпионат мира. Позиция Месси? Он всегда будет нападающим, независимо от того, играет он на позиции девятки или где-то еще. Не думаю, что его роль в "Барселоне" сильно изменилась – он все еще впереди".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Барселона Лионель Скалони
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
08.10.2020 в 13:38
Уже писать не о чем
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