Главный тренер сборной Аргентины: Теперь Месси хорошо чувствует себя в Барселоне

Тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал решение форварда Лионеля Месси остаться в Каталонии. Цитирует наставника "альбиселесте" Goal.com.

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"Я поговорил с Лео, когда все разрешилось. Увидел, что он спокоен. После его прибытия в расположение сборной мы смогли пообщаться. Лео счастлив быть здесь. Теперь он хорошо чувствует себя в "Барселоне".

"Сборная хотела, чтобы все разрешилось, чтобы Месси играл и был в хороших физических кондициях. Мы рады, что он остался в клубе и начал работать с начала сезона. Лионель хорошо знает этот клуб, но с точки зрения решений мы, конечно же, не вмешиваемся и не вступаем на территорию игрока".