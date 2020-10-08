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Куртуа получил травму и пропустит матчи сборной Бельгии
Вратарь травмировался во время подготовки к матчам
Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа получил повреждение в процессе подготовки к матчам Лиги наций. Голкипер "сливочных" покинет расположение национальной команды и вернётся в Мадрид из-за проблем с поясничной мышцей, сообщает AS.
Куртуа пропустит товарищеский матч со сборной Кот-д’Ивуара (8 октября), а также встречи Лиги наций с Англией (11 октября) и Исландией (14 октября).
Напомним, Куртуа перешёл в "Реал" летом 2018 года из лондонского "Челси". Сумма трансфера футболиста составила € 35 млн. В минувшем сезоне 28-летний вратарь принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил 20 голов. Контракт бельгийского голкипера с клубом действует до лета 2024 года.
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