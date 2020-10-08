  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Отказался от выходных. Дембеле намерен набрать форму во время паузы на матчи сборных
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отказался от выходных. Дембеле намерен набрать форму во время паузы на матчи сборных

Испания
(1 голосов)

Стал взрослее?

Отказался от выходных. Дембеле намерен набрать форму во время паузы на матчи сборных
UA-Футбол
Новина українською

Усман Дембеле имел шанс покинуть "Барселону" в прошедшее трансферное окно, однако решил остаться в команде. У него серьезные намерения.

Читайте такжеФранцуз остается. Барселона и МЮ не договорились об трансфере Дембеле

По данным Sport.es, французский вингер отказался от выходных, которые предоставил Куман и работает индивидуально. Вся команда получила отдых на четыре дня.

Дембеле хочет вернуться в основу и намерен набрать физическую форму. В текущем сезоне он лишь однажды выходил на замену.

Отметим, что по данным испанских СМИ, Усман уже определился с новым клубом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...