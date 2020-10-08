Отказался от выходных. Дембеле намерен набрать форму во время паузы на матчи сборных

Усман Дембеле имел шанс покинуть "Барселону" в прошедшее трансферное окно, однако решил остаться в команде. У него серьезные намерения.

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По данным Sport.es, французский вингер отказался от выходных, которые предоставил Куман и работает индивидуально. Вся команда получила отдых на четыре дня.

Дембеле хочет вернуться в основу и намерен набрать физическую форму. В текущем сезоне он лишь однажды выходил на замену.