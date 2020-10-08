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Погба: Играть за Реал - это мечта
Намек на будущий трансфер?
Поль Погба в очередной раз прокомментировал слухи о его возможном переходе в "Реал". Судя по всему, он хотел бы оказаться в Мадриде.
"Реал"? Многое уже сказано. Многие игроки знают, что играть в этом клубе - мечта. И для меня это тоже мечта, почему бы однажды её не исполнить.
Сейчас я в "МЮ", я люблю этот клуб. Моя цель - получать наслаждение от игры и вернуть команду на высокое место", - заявил Погба.
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Отметим, ранее сообщалось, что "Реал" определил главную трансферную цель на
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