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Погба: Играть за Реал - это мечта

Испания
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Намек на будущий трансфер?

Погба: Играть за Реал - это мечта
UA-Футбол
Новина українською

Поль Погба в очередной раз прокомментировал слухи о его возможном переходе в "Реал". Судя по всему, он хотел бы оказаться в Мадриде.

"Реал"? Многое уже сказано. Многие игроки знают, что играть в этом клубе - мечта. И для меня это тоже мечта, почему бы однажды её не исполнить.

Сейчас я в "МЮ", я люблю этот клуб. Моя цель - получать наслаждение от игры и вернуть команду на высокое место", - заявил Погба.

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Отметим, ранее сообщалось, что "Реал" определил главную трансферную цель на следующий сезон. И это не Погба.

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В статье: Поль Погба Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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