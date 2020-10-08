Атлетико готов переманить полузащитника Валенсии

В последние часы трансферного окна мадридский "Атлетико" лишился ключевого игрока. Томас Парти перешел в "Арсенал" за 50 миллионов евро.

По правилам Ла Лиги, у "матрасников" будет шанс купить ему замену. Дело в том, что Парти был куплен лондонцами после активации клаусулы и теперь у "Атлетико" 30 дней для подписания новичка.

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Cadena SER информирует, что мадридский клуб хочет переманить в свои ряды Жоффре Кондогбиа. "Валенсия" будет вынуждена отдать ключевого игрока, так как испытывает проблемы с финансами.

В прошлом сезоне Кондогбиа провел 34 матча и забил два гола.