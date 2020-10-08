  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико готов переманить полузащитника Валенсии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико готов переманить полузащитника Валенсии

Испания
(1 голосов)

Замена для Парти

Атлетико готов переманить полузащитника Валенсии
UA-Футбол
Новина українською

В последние часы трансферного окна мадридский "Атлетико" лишился ключевого игрока. Томас Парти перешел в "Арсенал" за 50 миллионов евро.

По правилам Ла Лиги, у "матрасников" будет шанс купить ему замену. Дело в том, что Парти был куплен лондонцами после активации клаусулы и теперь у "Атлетико" 30 дней для подписания новичка.

Читайте такжеНикто не в обиде. Арсенал и Атлетико забрали друг у друга по одному полузащитнику

Cadena SER информирует, что мадридский клуб хочет переманить в свои ряды Жоффре Кондогбиа. "Валенсия" будет вынуждена отдать ключевого игрока, так как испытывает проблемы с финансами.

В прошлом сезоне Кондогбиа провел 34 матча и забил два гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия Жоффре Кондогбиа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...