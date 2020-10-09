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"Я знаю, какую боль испытывал Месси". Суарес рассказал о реакции Лионеля на свой переход в Атлетико

Испания
(1 голосов)

Теперь уругваец зажигает в Мадриде

"Я знаю, какую боль испытывал Месси". Суарес рассказал о реакции Лионеля на свой переход в Атлетико
Новина українською

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес рассказал, как капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на его переезд в столицу Испании. Цитирует форварда "матрасников" Goal.com.

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"Я не был удивлен реакцией Месси, потому что я слишком хорошо его знаю. Я знаю, какую боль он испытывал. Такую же, как и я. Он чувствовал, что меня выкинули из клуба из-за физической формы. Были другие способы правильно решить этот вопрос. Я провел в клубе шесть долгих лет, и это волновало его. Я вижу в нем друга. Месси разделил эти страдания".

"Моя семья хотела видеть меня счастливым. В "Барселоне" есть некоторые странные вещи. Например, в Каталонии тебя отправляют тренироваться отдельно, если не планируют выпускать на поле в ближайшем матче... Такие вещи делали мне больно, а моя семья видела, как сильно это на меня влияет".

"Мои родные посоветовали мне воспользоваться возможностью перейти в "Атлетико". Когда поступило предложение, я ни секунды не колебался. Конечно, мне еще нужно привыкнуть ко многим вещам, но я чувствую себя очень счастливым в Мадриде".

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В статье: Лионель Месси Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (8)
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oda1979 (Запорожье)
09.10.2020 в 11:57
Не спортивный футбольный клуб, а шведская семья какая-то..
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+1
0
Dr. House (Подолье)
09.10.2020 в 11:47
У Месси забрали кусючую собачку))). Вот он и расплакался. Нельзя так над аутистом издеваться)))
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+1
-1
prockop4uck (Киев)
09.10.2020 в 11:31
Ну извините. Как свинья ушел из Ливерпуля и теперь удивляется, что и в барсе с ним по-свински поступили? Ну тупой.
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+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
09.10.2020 в 11:32
Тупой здесь ты и еще несколько твоих друзей-долб.бов.
Ответить
+1
-1
prockop4uck (Киев)
09.10.2020 в 11:33
Иди голову полечи, великовозрастный неудачник.
+1
0
ἀνάβασις
09.10.2020 в 11:17
Два гомика.
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+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
09.10.2020 в 11:32
Откуда ты, ху..ос, взялся?
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+1
-1
avatar
Maldini (Киев)
09.10.2020 в 10:29
Лео,пора "завязывать!"семья ждёт!!!Лучшие матчи сыграны,увы!Спасибо тебе,ты Бог футбола!
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0
0


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