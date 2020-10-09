"Я знаю, какую боль испытывал Месси". Суарес рассказал о реакции Лионеля на свой переход в Атлетико

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес рассказал, как капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на его переезд в столицу Испании. Цитирует форварда "матрасников" Goal.com.

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"Я не был удивлен реакцией Месси, потому что я слишком хорошо его знаю. Я знаю, какую боль он испытывал. Такую же, как и я. Он чувствовал, что меня выкинули из клуба из-за физической формы. Были другие способы правильно решить этот вопрос. Я провел в клубе шесть долгих лет, и это волновало его. Я вижу в нем друга. Месси разделил эти страдания".

"Моя семья хотела видеть меня счастливым. В "Барселоне" есть некоторые странные вещи. Например, в Каталонии тебя отправляют тренироваться отдельно, если не планируют выпускать на поле в ближайшем матче... Такие вещи делали мне больно, а моя семья видела, как сильно это на меня влияет".