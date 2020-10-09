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СМИ: Тер Штеген продлил контракт с Барселоной
Официально об этом сообщат уже скоро
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген продлил контракт с клубом. Об этом пока что сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, новый контракт рассчитан до 2025-го года. Стороны долго не могли прийти к соглашению, но все же нашли компромисс. Официальное объявления появится в ближайшее время.
Немецкий голкипер играет за "Барселону" с лета 2014-го года. За это время выходил на поле 234 раза и помог своему клубу завоевать 14 трофеев.
Отметим, что сейчас тер Штеген травмирован и может
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Источник:Mundo Deportivo
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