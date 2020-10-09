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Другие приоритеты. Реал не заинтересован в подписании Погба

Испания
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А француз надеялся

Другие приоритеты. Реал не заинтересован в подписании Погба
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" не совершил ни одного трансфера за прошедшее трансферное окно. "Сливочные" копят финансы, чтобы серьезно закупиться в 2021-м году.

По данным AS, в планы "Реала" больше не входит Поль Погба. Долгое время на его подписании настаивал Зинедин Зидан, однако теперь от полузащитника отказались.

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Мадридский клуб определил другие цели - Мбаппе, Холанд и Камавинга. Первый - задача номер один, на которого будут пущены все силы. Была информация, что "Реал" готовит для этого двести миллионов.

Будущее Погба еще неопределенно. Его контракт истекает в 2021-м году.

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В статье: Поль Погба Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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