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Наследник Месси. 17-летний Ансу Фати - игрок месяца в Ла Лиге

Испания
(1 голосов)

Сумасшедший прогресс

Наследник Месси. 17-летний Ансу Фати - игрок месяца в Ла Лиге
UA-Футбол
Новина українською

Ла Лига подвела итоги сентября. Был назван лучший игрок месяц всего испанского чемпионата.

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Награду получил Ансу Фати, который защищает цвета "Барселоны". В двух матчах сентября, 17-летний вингер забил три гола в двух матчах и возглавил гонку бомбардиров.

Совсем недавно, Фати был официально переведен в первую команду каталонцев, благодаря чему выросла его клаусула.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
10.10.2020 в 18:54
Месси автору яйца обрезал бы за такой заголовок. )
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