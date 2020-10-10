Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наследник Месси. 17-летний Ансу Фати - игрок месяца в Ла Лиге
Сумасшедший прогресс
Ла Лига подвела итоги сентября. Был назван лучший игрок месяц всего испанского чемпионата.
Читайте такжеГерой футбольного дня. Ансу Фати
Награду получил Ансу Фати, который защищает цвета "Барселоны". В двух матчах сентября, 17-летний вингер забил три гола в двух матчах и возглавил гонку бомбардиров.
Official: Ansu Fati has been named as La Liga player of the month. A massive congratulations to our wonderkid! pic.twitter.com/CRpuabjKoZ— barcacentre (@barcacentre) October 10, 2020
Совсем недавно, Фати был официально переведен в первую команду каталонцев, благодаря чему
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили
- Шевченко: Сидорчук и Караваев точно сыграют с Германией
- Третий тест Лунина дал отрицательный результат. Вратарь вернулся к тренировкам с Реалом
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MES QUE UN CLUB
10.10.2020 в 18:54
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...