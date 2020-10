Наследник Месси. 17-летний Ансу Фати - игрок месяца в Ла Лиге

Ла Лига подвела итоги сентября. Был назван лучший игрок месяц всего испанского чемпионата.

Награду получил Ансу Фати, который защищает цвета "Барселоны". В двух матчах сентября, 17-летний вингер забил три гола в двух матчах и возглавил гонку бомбардиров.

Official: Ansu Fati has been named as La Liga player of the month. A massive congratulations to our wonderkid! pic.twitter.com/CRpuabjKoZ