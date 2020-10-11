Испания
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Защитник Атлетико выбыл на полгода из-за перелома и разрыва связок
Сантьяго Ариасу не позавидуешь
Защитник "Атлетико" Сантьяго Ариас выбыл на шесть месяцев.
Колумбиец, этот сезон проводящий на правах аренды в "Байере", получил серьезные травмы в игре с командой Венесуэлы (3:0).
По результатам медобследования выяснилось, что Ариас сломал малоберцовую кость и получил разрыв связок лодыжки.
На следующей неделе оборонец будет прооперирован в Мадриде. За ним будут присматривать делегация врачей из "Атлетико" и "Байера".
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