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Защитник Атлетико выбыл на полгода из-за перелома и разрыва связок

Испания
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Сантьяго Ариасу не позавидуешь

Защитник Атлетико выбыл на полгода из-за перелома и разрыва связок
Новина українською

Защитник "Атлетико" Сантьяго Ариас выбыл на шесть месяцев.

Колумбиец, этот сезон проводящий на правах аренды в "Байере", получил серьезные травмы в игре с командой Венесуэлы (3:0).

По результатам медобследования выяснилось, что Ариас сломал малоберцовую кость и получил разрыв связок лодыжки.

На следующей неделе оборонец будет прооперирован в Мадриде. За ним будут присматривать делегация врачей из "Атлетико" и "Байера".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Байер (Леверкузен) Сантьяго Ариас
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