Защитник Атлетико выбыл на полгода из-за перелома и разрыва связок

Защитник "Атлетико" Сантьяго Ариас выбыл на шесть месяцев.

Колумбиец, этот сезон проводящий на правах аренды в "Байере", получил серьезные травмы в игре с командой Венесуэлы (3:0).

По результатам медобследования выяснилось, что Ариас сломал малоберцовую кость и получил разрыв связок лодыжки.

На следующей неделе оборонец будет прооперирован в Мадриде. За ним будут присматривать делегация врачей из "Атлетико" и "Байера".