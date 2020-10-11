  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Адама Траоре: Швейцарцы играли организованно, Испании было сложно
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Адама Траоре: Швейцарцы играли организованно, Испании было сложно

Испания
(1 голосов)

Испанец подвел итоги победы в матче Лиги Наций

Адама Траоре: Швейцарцы играли организованно, Испании было сложно
Новина українською

Вингер сборной Испании Адама Траоре прокомментировал минимальную победу над "Швейцарией" в рамках матча Лиги Наций.

"Швейцарцы часто действовали в пять защитников, прессинговали, играли организованно, и нам было сложно. Но как бы слаженно ни играл соперник, мы следовали указаниям тренера, и это принесло нам три очка.

Мы довольно часто оказывались вблизи чужих ворот, но нам немного не хватало реализации. Нам всем, мне в том числе, надо над этим поработать", – рассказал Траоре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Наций Адама Траоре сборная Испании сборная Швейцарии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...