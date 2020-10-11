Адама Траоре: Швейцарцы играли организованно, Испании было сложно

Вингер сборной Испании Адама Траоре прокомментировал минимальную победу над "Швейцарией" в рамках матча Лиги Наций.

"Швейцарцы часто действовали в пять защитников, прессинговали, играли организованно, и нам было сложно. Но как бы слаженно ни играл соперник, мы следовали указаниям тренера, и это принесло нам три очка.

Мы довольно часто оказывались вблизи чужих ворот, но нам немного не хватало реализации. Нам всем, мне в том числе, надо над этим поработать", – рассказал Траоре.