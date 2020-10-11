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Адама Траоре: Швейцарцы играли организованно, Испании было сложно
Испанец подвел итоги победы в матче Лиги Наций
Вингер сборной Испании Адама Траоре прокомментировал
"Швейцарцы часто действовали в пять защитников, прессинговали, играли организованно, и нам было сложно. Но как бы слаженно ни играл соперник, мы следовали указаниям тренера, и это принесло нам три очка.
Мы довольно часто оказывались вблизи чужих ворот, но нам немного не хватало реализации. Нам всем, мне в том числе, надо над этим поработать", – рассказал Траоре.
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Источник:UEFA
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