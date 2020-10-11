Испания потеряла форварда и защитника перед матчем с Украиной

Федерация футбола Испании сообщила, что национальная команда потеряла двоих футболистов перед матчем против сборной Украины.

Речь идет о форварде "Вильярреала" Жераре Морено и защитнике "Лидса" Диего Льоренте. Испанские игроки получиили травмы на тренировке и уже покинули расположение главной команды страны.

Матч между Украиной и Испанией пройдет во вторник, 13-го октября.