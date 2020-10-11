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Испания потеряла форварда и защитника перед матчем с Украиной

Испания
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Льоренте и Морено травмировались на тренировке

Испания потеряла форварда и защитника перед матчем с Украиной
Новина українською

Федерация футбола Испании сообщила, что национальная команда потеряла двоих футболистов перед матчем против сборной Украины.

Речь идет о форварде "Вильярреала" Жераре Морено и защитнике "Лидса" Диего Льоренте. Испанские игроки получиили травмы на тренировке и уже покинули расположение главной команды страны.

Матч между Украиной и Испанией пройдет во вторник, 13-го октября.

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В статье: сборная Украины Лига Наций сборная Испании Жерар Морено Диего Льоренте
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Источник:
Sefutbol

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