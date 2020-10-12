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"Это выбор Барселоны". Куман рассказал, как объяснил Месси трансфер Суареса в Атлетико
Рональд на связи
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман назвал причины расставания с Луисом Суаресом. Напомним, 33-летний уругваец перешел в мадридский "Атлетико". Также голландец поведал о разговоре с лидером "сине-гранатовых" Лионелем Месси. Цитирует Кумана Goal.com.
"Суарес нормально тренировался и хорошо работал. Он принял решение уйти, но я сказал ему: "Если ты не покинешь "Барселону" по какой-либо причине, то по-прежнему будешь частью состава и сможешь доказать, что я был не прав по отношению к тебе". Он мог остаться, но ему было трудно".
"Я хорошо к нему отношусь, но клуб почувствовал, что нам нужно омолодить состав. Теперь это видно в команде. Играет Ансу Фати, ему 17 лет. У нас есть Педри, ему тоже 17, он получает свои шансы. Рональд Араухо – 21, Тринкао – 20, Дест – 19. Все они игроки будущего "Барселоны".
"Если у вас есть кто-то в раздевалке, с кем вы, ваша жена и дети также общаетесь вне футбола, то такая реакция имеет смысл. Я сказал Месси: "Понимаю, что ты разочарован и думаешь, что это настоящий позор, что он уходит, но это выбор клуба".
"После подписания контракта с "Барселоной" я немедленно связался с Лео, пришел к нему домой и обсудил его будущее. Он был недоволен ситуацией в клубе. В конце концов он остался, и с того момента, как он сказал: "Я пойду на это", он сделал все, что я от него ожидал".
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