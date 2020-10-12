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Тер Штеген готов остаться в Барселоне

Испания
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Игрок пошел на уступки

Тер Штеген готов остаться в Барселоне
Новина українською

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген готов пойти на уступки при подпсании нового контракта с клубом, сообщает Goal. Голкипер изначально требовал зарплату в размере 24 миллионов евро в год, но готов снизить требования до 18 миллионов. Ранее сообщалось, что речь идет о контракте до лета 2025 года. Его нынешнее соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

Если "Барса" пойдет на новые условия, то 28-летний немец станет самым высокооплачиваемым вратарем мира и вторым по зарплате в клубе после Лионеля Месси. Капитан каталонцев получает порядка 31 миллиона евро в год.

Тер Штеген играет в "Барселоне" с 2014 года. В нынешнем сезоне он еще не выходил на поле из-за травмы.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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