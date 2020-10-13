  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. История о трех французах: Зидан хочет видеть Погба в Реале, Канте мечтает о переезде в Мадрид
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

История о трех французах: Зидан хочет видеть Погба в Реале, Канте мечтает о переезде в Мадрид

Испания
(1 голосов)

И Лэмпард с Сульшером не против?

История о трех французах: Зидан хочет видеть Погба в Реале, Канте мечтает о переезде в Мадрид
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан все еще рассчитывает поработать вместе с полузащитником "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Полем Погба – об этом сообщает Marca.

Читайте такжеИзменения в структуре и несокрушимый Канте. Объясняем, как играет сборная Франции

По информации испанского издания, Зинедин надеется, что "сливочным" удастся подписать контракт с Погба. Трансфер будет возможен, если мадридский клуб сохранит хорошие отношения с агентом игрока Мино Райолой. Текущий контракт Поля с "МЮ" истекает летом следующего года, но в договоре есть опция продления еще на 365 дней.

В то же время, как сообщает Goal.com со ссылкой на Le Parisien, хавбек "Челси" Н'Голо Канте мечтает о переезде в столицу Испании. Все дело в том, что у француза возникла напряженность в отношениях с менеджером "синих" Фрэнком Лэмпардом после того, как англичанин не отпустил Канте на свадьбу к другу, хотя ранее футболист не давал тренеру шансов усомниться в своем профессионализме. Чемпионы Испании пока не проявили интереса к полузащитнику, его трудовой договор с "Челси" истекает в 2023 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Поль Погба Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Мино Райола Манчестер Юнайтед Н'Голо Канте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...