История о трех французах: Зидан хочет видеть Погба в Реале, Канте мечтает о переезде в Мадрид

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан все еще рассчитывает поработать вместе с полузащитником "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Полем Погба – об этом сообщает Marca.

По информации испанского издания, Зинедин надеется, что "сливочным" удастся подписать контракт с Погба. Трансфер будет возможен, если мадридский клуб сохранит хорошие отношения с агентом игрока Мино Райолой. Текущий контракт Поля с "МЮ" истекает летом следующего года, но в договоре есть опция продления еще на 365 дней.

В то же время, как сообщает Goal.com со ссылкой на Le Parisien, хавбек "Челси" Н'Голо Канте мечтает о переезде в столицу Испании. Все дело в том, что у француза возникла напряженность в отношениях с менеджером "синих" Фрэнком Лэмпардом после того, как англичанин не отпустил Канте на свадьбу к другу, хотя ранее футболист не давал тренеру шансов усомниться в своем профессионализме. Чемпионы Испании пока не проявили интереса к полузащитнику, его трудовой договор с "Челси" истекает в 2023 году.