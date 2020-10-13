Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
История о трех французах: Зидан хочет видеть Погба в Реале, Канте мечтает о переезде в Мадрид
И Лэмпард с Сульшером не против?
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан все еще рассчитывает поработать вместе с полузащитником "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Полем Погба – об этом сообщает Marca.
По информации испанского издания, Зинедин надеется, что "сливочным" удастся подписать контракт с Погба. Трансфер будет возможен, если мадридский клуб сохранит хорошие отношения с агентом игрока Мино Райолой. Текущий контракт Поля с "МЮ" истекает летом следующего года, но в договоре есть опция продления еще на 365 дней.
В то же время, как сообщает Goal.com со ссылкой на Le Parisien, хавбек "Челси" Н'Голо Канте мечтает о переезде в столицу Испании. Все дело в том, что у француза возникла напряженность в отношениях с менеджером "синих" Фрэнком Лэмпардом после того, как англичанин не отпустил Канте на свадьбу к другу, хотя ранее футболист не давал тренеру шансов усомниться в своем профессионализме. Чемпионы Испании пока не проявили интереса к полузащитнику, его трудовой договор с "Челси" истекает в 2023 году.
Популярное сейчас
- Украина - Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций
- Денисов: В субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на Олимпийском
- Цыганык: Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым игрокам. Скорее всего, их больше никогда не будет в сборной
- Испания потеряла форварда и защитника перед матчем с Украиной
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО