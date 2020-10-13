  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Минус 50 процентов. Азар подешевел на 60 миллионов за один год в Реале
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минус 50 процентов. Азар подешевел на 60 миллионов за один год в Реале

Испания
(1 голосов)

От него явно ожидали другого

Минус 50 процентов. Азар подешевел на 60 миллионов за один год в Реале
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный портал Transfermarkt обновил список игроков, которые больше всего потеряли в цене за последний сезон.

Первое место занял Эден Азар. На данный момент он оценивается в 60 миллионов. Вингер подешевел ровно вдвое, так как еще недавно его трансферная стоимость была равна 120 миллионам.

Всего в составе мадридцев Эден выходил на поле 22 раза, отдал семь голевых и забил один гол. Сообщалось, что "Реал" рассмотрит вариант продажи бельгийца.

Читайте такжеСМИ: Реал будет готов продать Азара следующим летом

На 70 процентов подешевел Кепа Аррисабалага (с 66 миллионов до 18), а третье место в данном списке занял Лео Месси, который сейчас оценивается в сто миллионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Transfermarkt

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...