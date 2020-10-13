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Минус 50 процентов. Азар подешевел на 60 миллионов за один год в Реале
От него явно ожидали другого
Авторитетный портал Transfermarkt обновил список игроков, которые больше всего потеряли в цене за последний сезон.
Первое место занял Эден Азар. На данный момент он оценивается в 60 миллионов. Вингер подешевел ровно вдвое, так как еще недавно его трансферная стоимость была равна 120 миллионам.
Всего в составе мадридцев Эден выходил на поле 22 раза, отдал семь голевых и забил один гол. Сообщалось, что "Реал" рассмотрит вариант продажи бельгийца.
На 70 процентов подешевел Кепа Аррисабалага (с 66 миллионов до 18), а третье место в данном списке занял Лео Месси, который сейчас оценивается в сто миллионов.
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