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Пуйоль: Любимое Эль-Классико? Победа Барселоны 6:2

Испания
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Карлес отметился важным голом

Пуйоль: Любимое Эль-Классико? Победа Барселоны 6:2
UA-Футбол
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Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль назвал свой любимый матч против "Реала" в карьере.

"Я дебютировал против "Реала" в матче, когда мы сыграли 2:2. Но мое любимое Эль-Классико - победа "Барселоны" 6:2. Нами руководил Гвардиола, мы отлично провели сезон и тот матч в Мадриде стал отличной финальной точкой", - приводит слова Пуйоля AS.

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В той игре Пуйоль забил второй гол каталонцев, выведя вперед свою команду. Также в матче успели отметиться Анри и Месси (оба дважды) и Жерар Пике.

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В статье: Карлес Пуйоль Барселона Реал (Мадрид)
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