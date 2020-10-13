Пуйоль: Любимое Эль-Классико? Победа Барселоны 6:2

Экс-капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль назвал свой любимый матч против "Реала" в карьере.

"Я дебютировал против "Реала" в матче, когда мы сыграли 2:2. Но мое любимое Эль-Классико - победа "Барселоны" 6:2. Нами руководил Гвардиола, мы отлично провели сезон и тот матч в Мадриде стал отличной финальной точкой", - приводит слова Пуйоля AS.

В той игре Пуйоль забил второй гол каталонцев, выведя вперед свою команду. Также в матче успели отметиться Анри и Месси (оба дважды) и Жерар Пике.