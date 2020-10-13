"Я дал Арсеналу честное слово". Арсен Венгер рассказал, почему не возглавил Реал

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, почему так и не возглавил мадридский "Реал", который поддерживал долгое время.

"Я болел за "Реал" с самого детства. Мне всегда казалось, что они показывают самый красивый и самый современный футбол. Мадридский клуб - был клубом моей мечты.

Ужасно отказывать команде, за которую ты болеешь с детства. Однако у меня была миссия в "Арсенале". Был контракт, который я должен был выполнить. Я дал им честное слово", - написал француз в своей автобиографии. Отрывок из нее приводит AS.

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Арсен Венгер руководил "Арсеналом" на протяжении 22-х лет.