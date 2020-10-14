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Не Месси. Воспитанник Барселоны назвал лучшего игрока в истории

Испания
(1 голосов)

Он тоже играл за каталонцев

Не Месси. Воспитанник Барселоны назвал лучшего игрока в истории
UA-Футбол
Новина українською

Воспитанник каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу назвал лучшего игрока в истории. Конечно же, по своему мнению.

"Месси - невероятный футболист, но для меня лучший в истории Роналдиньо. Я с ним познакомился, когда мы сидели рядом на одном матче на "Камп Ноу". Это была большая честь", - приводит слова Деулофеу Mundo Deportivo.

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Отметим, что совсем недавно Жерар сменил "Уотфорд" на "Удинезе".

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В статье: Лионель Месси Роналдиньо Барселона Жерар Деулофеу
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Комментарии (0)
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nabo74
14.10.2020 в 23:05
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