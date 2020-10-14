Не Месси. Воспитанник Барселоны назвал лучшего игрока в истории

Воспитанник каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу назвал лучшего игрока в истории. Конечно же, по своему мнению.

"Месси - невероятный футболист, но для меня лучший в истории Роналдиньо. Я с ним познакомился, когда мы сидели рядом на одном матче на "Камп Ноу". Это была большая честь", - приводит слова Деулофеу Mundo Deportivo.

Отметим, что совсем недавно Жерар сменил "Уотфорд" на "Удинезе".