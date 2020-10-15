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Майораль: Зидан и Реал хотели расстаться с Йовичем, а не со мной

Испания
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Приоткрывая занавес

Майораль: Зидан и Реал хотели расстаться с Йовичем, а не со мной
Новина українською

Нападающий "Реала" Борха Майораль, который в конце трансферного окна перешел на правах аренды в "Рому" на 2 сезона (с опцией выкупа), поделился деталями своего переезда в Рим из Мадрида. Цитирует воспитанника "сливочных" издание Marca.

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"После предсезонки с "Реалом" я собирался поскорее покинуть клуб, но Зидан хотел, чтобы я остался. Я сказал тренеру, что должен уйти ради игровой практики. Думаю, клуб прислушался к Зидану – они хотели расстаться с Йовичем, а не со мной".

"Все решалось в самом конце, я снова пришел в офис к Зидану и спросил его, отпустят ли меня. Я думал, что получу больше возможностей играть и прогрессировать. Но теперь все это позади, я в Риме и чувствую себя здесь как дома – это самое главное. Знаю, что "Рома" была заинтересована в моем переезде, это не может не радовать".

Напомним, в прошлой кампании Борха защищал цвета "Леванте" (36 матчей, 9 голов и 3 ассиста).

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Рома (Рим) Борха Майораль Лука Йович
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Источник:
AS

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